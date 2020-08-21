Из всех сообщений об НЛО 1% ставит ученых в тупик

Из всех сообщениях о неопознанных летающих объектах (НЛО), поступающих ученым, лишь 1% не могут найти объяснения. Именно эти единичные случаи могут свидетельствовать о существовании внеземных цивилизаций.

Руководитель региональной научно-исследовательской группы «Крым-Космопоиск» Евгений Вдовиченко рассказал об этом корреспонденту телеканала «Санкт-Петербург» в эфире программы «Утро в Петербурге». По его словам, чаще всего за летающие тарелки принимают спутники, самолеты, китайские фонарики и другие «НЛО», созданные человеком.

Тем не менее, остается одна сотая процента случаев, в которых специалисты разводят руками и не могут найти рационального объяснения произошедшему. Одна сотая процента дает надежду на то, что за пределами планеты Земля также есть другая жизнь, форма которой, возможно, совсем не похожа на нашу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые нашли способ избавления от космического мусора.