Мужчина с Пловдивской подозревается в обороте детской порнографии

Мужчину задержали в доме на Пловдивской улице. Фото: скрин Google.Maps

Мужчину задержали в доме на Пловдивской улице. Фото: скрин Google.Maps

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в обороте детского порно. Его нашли на сайте знакомств.

В среду, 19 мая, в отдел полиции обратилась 29-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный путем переписки на интернет-сайте знакомств сообщил ей, что хотел бы совершить развратные действия в отношении ее двухлетней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на следующий день новый знакомый отправил заявительнице через «Телеграмм» фотографии несовершеннолетних порнографического характера.

В четверг, 20 мая, сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 34-летний мужчина, проживающий в доме №9 по Пловдивской улице.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали подозреваемую в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетними.