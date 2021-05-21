Не только «Ночь музеев» и ралли «Ленинград»: чем еще заняться в Петербурге в выходные

Не только «Ночь музеев» и ралли «Ленинград»: чем еще заняться в Петербурге в выходные
Фестиваль песчаных скульптур. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Петербуржцам в эти выходные скучать точно не придется! Горожан ждет «Ночь музеев» и старт мероприятий, приуроченных ко Дню города. На этом список событий не заканчивается. Gazeta.SPb рассказывает, чем еще заняться в Северной столице в субботу и воскресенье 22-23 мая.

Конечно, главным событием грядущих выходных станет «Ночь музеев». О программе, запланированной в ночь с 22 на 23 мая, вы можете подробнее узнать здесь.

В субботу в Петербурге стартуют и мероприятия, предваряющие празднование Дня города. Уже в субботу, 22 мая, пройдет и весенний праздник фонтанов, и ралли «Ленинград» в рамках II международного транспортного фестиваля SpbTransportFest. Об этом мы также рассказывали ранее. На этом список событий не заканчивается.

День фестивалей

Фестиваль песчаных скульптур. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В эту субботу на пляже Петропавловской крепости откроют традиционный фестиваль песчаных скульптур. В этом году авторы вдохновлялись воспоминаниями и мечтами о путешествиях, которые стали практически невозможны в пандемию. Гости выставки увидят символы Австралии, Китая и Франции, созданий из сказок народов мира.

Фестиваль тюльпанов. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В этот же день в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова развернется цветочный фестиваль. Тема этого года — эпоха конструктивизма. Горожане увидят более 200 тысяч тюльпанов 130 сортов.

«Кронштадтский вальс». Фото: vk.com/kronvalse

Третьим фестивалем 22 мая станет VI фестиваль танца «Кронштадтский вальс». В ритме вальса у Морского собора закружатся пары. Так город отметит День основания Кронштадта. В рамках фестиваля для всех желающих организовали мастер-классы по танцам.

Петербург отметит День славянской культуры. Фото: vk.com/slavynka7

Еще один фестиваль приурочен ко Дню славянской культуры и письменности. Тема этого года – сказка. В библиотеке «Славянка» работу начнет игровой лекторий по русским народным промыслам «Сказочная мастерская». Для гостей также приготовили «Сказочное дефиле», мастер-классы по плетению кос и изготовлению декоративных цветков.

Петербуржцам расскажут правила чайной церемонии. Фото: pixabay.com

В рамках фестиваля «Японская весна» петербуржцев ждут на интерактивную программу «Шелк этот дивный для кимоно подойдет…». Горожанам расскажут про историю национального костюма и правила чайной церемонии.

Пес Барбос и необычный кросс

Кросс с четвероногими. Фото: vk.com/gavgavkross

В эту субботу развлечение в Петербурге устроят и для собак. 22 мая пройдет необычное спортивное состязание — кросс с четвероногим другом.

В его рамках пройдет пять забегов. Детям до 14 лет предлагают пробежать один километр. Запланированы также женские и мужские забеги на расстояние в один и три километра.

Для участия в кроссе нужно взять с собой любимого питомца. Подойдут собаки любой породы. Возьмите также свой паспорт и документ для животного.

Отсыпаемся после «Ночи музеев» и слушаем классику

Чуть менее насыщенная программа подготовлена в Петербурге на воскресенье, 23 мая, — горожанам предстоит прийти в себя после «Ночи музеев».

День фехтовальщика. Фото: vk.com/swordsday

Самых бодрых зовут в Александровский сад на праздник «День фехтовальщика». Он соберет всех, кто интересуется европейскими историческими боевыми искусствами. Горожан ждет демонстрационное фехтования, от исторического до сценического. Показные бои, костюмированные выступление, театральные постановки, — все это обещают гостям праздника.

В выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников дадут заключительный день выставки кукол и мишек Тедди.

Музей парфюмерии. Фото: www.instagram.com/parfmuzey_ru

Еще одна выставка пройдет в музее парфюмерии. У горожан будет только один день, 23 мая, чтобы погрузиться в мир ароматов. Они смогут понять, с какими литературными произведениями и героями ассоциируются у них разные запахи. На выставке создали ароматы посвященные романам, стихам. Все 33 аромата заключены в медальоны.

В 13:00 в паре «Озеро Долгое» начнется концерт «Классика детям». Там выступят более 200 учеников детских музыкальных школ.

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