«Ночь музеев – 2021»: куда сходить и что посмотреть в Петербурге

В Петербурге приближается «Ночь музеев». Тема этого года – «Звук». Пандемия коронавируса, конечно, повлияла на формат события, но насладиться им все-таки можно будет в режиме офлайн.

В этом году все выставки, экскурсии и представления будут посвящены теме «Звук». В этом году «Ночь музеев» проведут с 22 на 23 мая. Организаторы обещают, что для горожан свои двери откроют более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов.

Некоторые музеи будут работать с 18:00 до 23:00, а другие будут открыты всю ночь до 06:00.

Так, например, до утра гостей будет принимать большой зал Филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Свою программу филармония посвятила 130-летию со дня рождения автора «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Петербургские музыканты представят симфонию Андрея Петрова «Мастер и Маргарита», «Фантастическую симфонию» Берлиоза и другие.

С 18:00 до полуночи петербуржцам также предложат посмотреть записи лекций образовательного проекта «Музиторий» и выставку Владимира Кордюкова «Послезвучие» в арт-галерее филармонии.

До утра Музей городской скульптуры будет водить экскурсии по Некрополю мастеров искусств. Горожанам предложат пройтись по сумеречным дорожкам.

Усадьба княгини Дашковой подготовила программу из трех экскурсий: по экспозиции музея, по приусадебной территории и по центральной части особняка. Все три обещают наполнить звуками. Вы услышите звуки ижорской деревни, торжественный гимн, цыганские песни и другие.

Сеансы до утра организует Планетарий №1. Посетители узнают о радиосигналах, которые приходят от звезд и планет. Зрителям предложат прислушаться к музыке Вселенной.

Всего до шести утра будет работать более 20 музеев.

В этом году по своим правилам «Ночь музеев» проведут Эрмитаж и Манеж.

«Ночь музеев» Эрмитаж проведет сразу на нескольких площадках. С 18:00 в Манеже Малого Эрмитажа посетители смогут познакомиться с археологическими открытиями на Охтинском мысу.

В 21:00 в Эрмитаже начнется музыкальная программа: в музейных залах будут слышны терменвокс, индийский сарод, хомус и кристаллофон.

Кроме того, с 19:00 из Манежа Эрмитажа стартуют экскурсии по залам античности и Древнего Египта.

Манеж намерен показать видеоэкскурсию по выставке «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева». Она завершилась 16 мая этого года.

Из-за пандемии коронавируса программы во всех музеях-участниках будут организованы по сеансам. Количество билетов на каждый из них будет ограничено. Выбрать интересующие музеи горожане должны будут сразу при покупке – им предложат посещение одного, трех или пяти музеев.

Организаторы отмечают: мосты в эту ночь будут разводиться по расписанию. Между музеями после 23:00 по 4 маршрутам начнут курсировать автобусы. Для обладателей билетов на «Ночь музеев» проезд будет бесплатным.