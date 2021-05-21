Временный госпиталь в «Ленэкспо» снова заработал, а больница Семашко возобновила прием коронавирусных пациентов: ситуация с COVID-19 в Петербурге становится хуже

Эпидемиологическая обстановка в Северной столице становится более напряженной, не успев, в общем-то, достичь максимального снижения заболеваемости. За минувшие сутки — 815 новых заражений, пациентов снова принимают в больнице Семашко и 5-м павильоне «Ленэкспо».

Временный коронавирусный госпиталь в выставочном павильоне открылся с улучшениями: теперь в нем есть 15 реанимационных коек, а кислород подведен к каждой из 295 кроватей. К приему больных, однако, подготовили только 90 обычных коек и 7 реанимационных — больше пока не надо, объясняет начальник госпиталя Руслан Дмитришен.

Коронавирусный стационар также оборудован собственными аппаратами для компьютерной томографии и УЗИ. Врачи отмечают, что относятся к возобновлению работы госпиталя спокойно, с установкой на эффективное лечение пациентов. В случае необходимости специалисты готовы оперативно развернуть мощности госпиталя на полную, а это шесть корпусов и 2 434 койки.

Вместе с тем медики не ожидают радикального роста заболеваемости, текущую ситуацию характеризуют как «высокое плато». Но положение, как подчеркивают специалисты, может измениться в любой момент, потому что процесс вакцинации населения Петербурга движется крайне медленно. Врачи активно призывают горожан делать прививки, поскольку это единственный действенный на данный момент способ остановить распространение коронавирусной инфекции.

Вместе с тем двери для коронавирусных пациентов и зараженных внебольничной пневмонии снова открыла больница Семашко. Из-за ухудшения эпидобстановки в медучреждении развернули 356 инфекционных коек, под лечение ковид-инфицированных перепрофилировали акушерское отделение.

В целом на сегодняшний день коронавирус лечат в 13 городских и 2 федеральных стационарах Петербурга. В городе развернуто 5 992 койки, из которых свободны 1 176 (19,6%).