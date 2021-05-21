На Лиговском путепроводе автобус «догнал» иномарку: сзади все встали

На Лиговском путепроводе пробка. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Лиговском путепроводе пробка. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красносельском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого стал заблокирован весь проезд.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» сообщается, что на Лиговском путепроводе в сторону Горелово автобус догнал легковой автомобиль.

На Лиговском путепроводе общественный транспорт врезался в зад «Киа». Дорожное происшествие сильно осложнило движение, в связи с чем автолюбители встали в пробку.

На месте происшествия, судя по фото, сделанному очевидцем происходящего, еще не прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся водители иномарок.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что на Смольной набережной случилась авария, внутри машина была вся в крови.