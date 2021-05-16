Авария на Смольной набережной: внутри машина вся в крови

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль перевернулся. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Центральном районе Северной столицы на Смольной набережной перевернулся и упал на бок автомобиль. На видео, снятом очевидцами происходящего заметно, каким сильным был удар. Машину смяло, она лишилась лобового стекла, а изнутри торчат вещи, окрашенные в кроваво-красный.

Кроме того, те, кто видел эту страшную аварию вблизи, говорят, что возле авто видно большое количество крови. На опубликованном ролике также заметны машины всех служб. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны, работники Госавтоинспекции и врачи скорой медицинской помощи.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший водитель в результате этой серьезной аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборгском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, поворот легковушки налево закончился травмами для участников аварии.