Авария на Смольной набережной: внутри машина вся в крови

Авария на Смольной набережной: внутри машина вся в крови
Водитель получил травмы. Фото: pixabay

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль перевернулся. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Центральном районе Северной столицы на Смольной набережной перевернулся и упал на бок автомобиль. На видео, снятом очевидцами происходящего заметно, каким сильным был удар. Машину смяло, она лишилась лобового стекла, а изнутри торчат вещи, окрашенные в кроваво-красный.

Кроме того, те, кто видел эту страшную аварию вблизи, говорят, что возле авто видно большое количество крови. На опубликованном ролике также заметны машины всех служб. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны, работники Госавтоинспекции и врачи скорой медицинской помощи.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший водитель в результате этой серьезной аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборгском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, поворот легковушки налево закончился травмами для участников аварии.

авария дтп новости СПб смольная набережная Центральный район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авария на Смольной набережной: внутри машина вся в крови
Специалисты рассказали, как влияет жара на распространение ковид-19
Жители девяти домов в Ленобласти останутся без горячей воды
Стало известно, как на глаз распознать повышенный холестерин
В Выборгском районе следствие выясняет, как двухгодовалый ребенок мог ...
Лес Ленобласти полон неожиданностей: найден мешок с ружьем и патронами
Чудесное спасение: поломанного голубя люди на тримаране выловили из реки Карповки
Еще один есть: задержан второй самокатчик, избивший с приятелями мужчину на ...