ДТП в Выборгском районе: поворот легковушки налево закончился травмами для участников аварии

В Петербурге в Выборгском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковых автомобилей. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Во Выборгском районе Северной столицы на пересечении Луначарского и Светлановского проспектов в 9:30 утра произошло ДТП. На достаточно серьезной скорости легковушка въехала в другую. После удара поднялась пыль и дым.

На видеозаписи, снятой в момент происходящего, заметно, что водитель автомобиля, в который врезалась машина, вероятно, поворачивая налево не заметил за проезжающим автобусом другое авто.

Пользователи сети в комментариях пишут, что этот перекресток весьма опасен. На нем произошло уже большое количество аварий.

По неподтвержденным данным, все участники аварии живы, но в результате сильного столкновения получили травмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что началась проверка ДТП в Красногвардейском районе, в котором пострадал четырехлетний малыш.