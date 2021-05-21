В Госдуме прокомментировали призывы в США к санкциям против «Северного потока — 2»

В Госдуме прокомментировали призывы в США к санкциям против &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Предложение сенаторов-республиканцев в США вернуться к санкциям в отношении компаний, задействованных в проекте «Северный поток — 2», является результатом внутренней политической борьбы в США. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Очевидно, что выдвинувшие инициативу сенаторы лоббируют интересы американских энергетических корпораций, мечтающих захватить европейский рынок», — цитирует его РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

газопровод Госдума северный поток - 2


 

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