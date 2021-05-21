Россия одержала победу над Чехией на старте чемпионата мира по хоккею

Встреча в Риге завершилась со счетом 4:3.Фото: Федерация хоккея России

Встреча в Риге завершилась со счетом 4:3.Фото: Федерация хоккея России

Сборная России обыграла Чехию в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2021 года.

Встреча прошла в Риге и завершилась со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами отметились Бурдасов (5), Швец-Роговой (37), Барабанов (46), Григоренко (60) — Флек (10), Врана (38), Кубалик (58).

Следующий мачт состоится 22 мая. Российская команда встретится со сборной Великобритании. Чемпионат мира завершится 6 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею сегодня, 11 февраля, сыграла против команды Финляндии в рамках третьего этапа Евротура – Шведских хоккейных игр. Встречала закончилась победой россиян со счетом 3:2.