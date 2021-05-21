В ВОЗ сообщили о снижении суточного числа заражений коронавирусом

В ВОЗ сообщили о снижении суточного числа заражений коронавирусом
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

ВОЗ сообщила о снижении числа случаев заражения коронавирусом за сутки в мире.

В мире за сутки выявили 620 тыс. заражений коронавирусом, что на 18 тыс. меньше вчерашнего показателя, сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации.

За прошедшие 24 часа также зафиксировано 12,7 тыс. смертельных исходов. С начала пандемии в мире заразились 165 158 285 человек, 3 425 017 из которых скончались.

По распространению коронавируса лидируют США ( 32 706 250). Далее следуют Индия (26 031 991) и Бразилия (15 812 055).

В России выявлено 4 983 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 117 739 летальных исходов, выздоровели 4 601 120 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

COVID-19 ВОЗ коронавирус


 

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