От коронавируса привились уже более 550 тысяч петербуржцев

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге от коронавируса привиты 551 333 человека. Из них 409 732 полностью завершили цикл вакцинации.

Об этом стало известно в среду, 28 апреля. За минувшие сутки в городе первично привито 6 687, вторично – 8 305 петербуржцев.

Как сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению болезни, на данный момент в городских медучреждениях остается 86 499 комплектов, еще 88 380 доз находится на фармбазе. В городе остается 174 879 неизрасходованных комплектов вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину от коронавируса «КовиВак» собираются проверять на онкобольных и людях с заболеваниями легких.