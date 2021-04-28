«КовиВак» собираются проверять на онкобольных и людях с заболеваниями легких

Препарат будут проверять на них уже на третьей фазе клинических испытаний.

Директор Центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что в рамках третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» собираются проверять на людях старше 60 лет, на онкобольных, а также на пациентах с аутоиммунными заболеваниями. Об этом эксперт заявил в эфире «Россия 24».

Отмечается, что вакцину также будут испытывать на более молодых людях. Директор центра подчеркнул, что участие в исследование является добровольным. Участие разных групп поможет понять, для кого препарат подходит лучше всего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что оперштаб опроверг начало третьей волны коронавируса в России. По словам специалистов, сейчас ситуация в стране стабильна, поэтому говорить о начале третьей волны «абсолютно неверно».