Латвия обыграла Канаду впервые в истории чемпионатов мира

Эта победа над сборной Канады стала для прибалтийской команды первой в истории мировых первенств. Фото: pixabay.com

Эта победа над сборной Канады стала для прибалтийской команды первой в истории мировых первенств. Фото: pixabay.com

Сборная Латвии по хоккею провела свой первый матч на домашнем чемпионате мира, обыграв национальную команду Канады.

Матч прошел в Риге на стадионе «Арена Рига» без зрителей и завершился победой прибалтийской команды со счетом 2:0.

В составе сборной Латвии отличились Микс Индрашис и Оскар Батня.

Эта победа над сборной Канады стала для прибалтийской команды первой в истории мировых первенств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России обыграла Чехию в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2021 года. Встреча прошла в Риге и завершилась со счетом 4:3. Заброшенными шайбами отметились Бурдасов (5), Швец-Роговой (37), Барабанов (46), Григоренко (60) — Флек (10), Врана (38), Кубалик (58).