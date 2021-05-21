Третьяк прокомментировал победу сборной России по хоккею на старте чемпионата мира

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира.

Он поздравил команду и болельщиков с успешным стартом на чемпионате мира.

«Пропущенные шайбы не выбивали команду из колеи, хоккеисты продолжали давить и брать свое в атаке», — цитирует его пресс-служба ФХР.

Третьяк добавил также, что эта победа укрепит у сборной уверенность в своих силах.

Напомним, сборная России обыграла Чехию в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2021 года. Встреча прошла в Риге и завершилась со счетом 4:3. Заброшенными шайбами отметились Бурдасов (5), Швец-Роговой (37), Барабанов (46), Григоренко (60) — Флек (10), Врана (38), Кубалик (58).

Следующий мачт состоится 22 мая. Российская команда встретится со сборной Великобритании. Чемпионат мира завершится 6 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею сегодня, 11 февраля, сыграла против команды Финляндии в рамках третьего этапа Евротура – Шведских хоккейных игр. Встречала закончилась победой россиян со счетом 3:2.