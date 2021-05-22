Ученые выявили негативное влияние телевизора на мозг

Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме и Колумбийского университета в Нью-Йорке в ходе исследования пришли к выводу, что чрезмерное увлечение просмотром телевизора может привести к сокращению мозга с неизбежным ухудшением памяти.

Согласно данным исследования, увлечение просмотром телевизора в возрасте от 50 до 70 лет приводит к уровню когнитивного спада и снижению размера мозга в старости, сообщает Daily Mail. У данной категории лиц к 70 годам память снижалась на 6,9%, а серое вещество уменьшалось на 0,5% по сравнению с теми, кто мало смотрел телевизор. В эксперименте приняли участие 10 тыс. респондентов.

Второе исследование включало более 1600 пожилых людей. Респондентов спрашивали, как много времени они проводят за телевизором, после чего участники исследования проходили МРТ. Используя полученные данные головного мозга, ученые смогли выявить уменьшение серого вещества среди любителей телевизора.

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