Онколог Минздрава рассказал, как не пропустить у себя рак

Онколог Минздрава рассказал, как не пропустить у себя рак
Онколог призвал делать скрининг рака. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Он заявил, что важно вовремя обратить внимание на болезнь – в таком случае есть шанс ее победить.

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, как вовремя заметить у себя рак. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт заявил, что важно диагностировать онкологическое заболевание на ранних стадиях. В таком случае пациента начнут вовремя лечить, и он сможет прожить многие годы в состоянии ремиссии.

Россиянам советуют делать скрининг рака, задача которого состоит в том, чтобы предотвратить смерти от онкологических заболеваний среди граждан без каких-либо явных симптомов. Напоминаем, что ежегодно рак обнаруживает примерно у 500 тысяч россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог перечислил 5 симптомов рака на ранней стадии.

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