Онколог перечислил 5 симптомов рака на ранней стадии

Онколог перечислил 5 симптомов рака на ранней стадии
Из-за коронавируса могут появиться проблемы с кожей. Фото: Pixabay

Онколог Григорий Кобяков перечислил симптомы, по которым можно диагностировать рак на ранней стадии.

Об этом он рассказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».Человек должен обращать внимание на изменения, отметил онколог. При уплотнениях при пальпации, болях при глотании или мочеиспускании он советовал сразу обратиться в поликлинику и обследоваться. При желудочно-кишечных проблемах на языке появляется налет. Кобяков уточнил, что он может быть симптомом обычного гастрита, но иногда образуется при раке.

Частые расстройства стула, диарея, сменяющаяся запором при нормальном рационе, могут свидетельствовать о злокачественных опухолях в кишечнике. Белый цвет кала может быть вызван гепатитом С, но исключать рак печени или кишечника тоже нельзя.

Резкое снижение веса, отсутствие аппетита могут быть связаны с раком в легких, груди или ЖКТ. Григорий Кобяков напомнил и о родинках, на которые пациенты редко обращают внимание. Между тем, изменение их размера, кровоточивость часто появляются при меланоме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Британии обнаружили новый штамм коронавируса.

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