В Британии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм COVID-19 обнаружен в Англии, свидетельств о его большей заразности, чем у известных вариантов, нет, сообщил глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл.

Он попросил людей не паниковать и отметил, что рекомендуемых санитарных мер достаточно для того, чтобы снизить вероятность заражения, сообщает РИА «Новости».

«Мы отслеживаем распространение штамма VUI-21MAY-01 и с осторожностью локализуем вспышку, как делали это в других случаях» — рассказала Фелл.

Глава посоветовал людям продолжать носить маски и тщательно мыть руки с мылом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии фермерам рекомендовали не есть с иностранцами. Центр охраны здоровья в Японии рекомендовал фермерам в качестве профилактики COVID-19 «не есть вместе с иностранцами».