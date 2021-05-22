В Британии обнаружили новый штамм коронавируса

В Британии обнаружили новый штамм коронавируса
В Петербурге люди продолжают заболевать коронавирусом. Фото: unsplash
Новый штамм COVID-19 обнаружен в Англии, свидетельств о его большей заразности, чем у известных вариантов, нет, сообщил глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл.
«Мы отслеживаем распространение штамма VUI-21MAY-01 и с осторожностью локализуем вспышку, как делали это в других случаях» — рассказала Фелл.
Он попросил людей не паниковать и отметил, что рекомендуемых санитарных мер достаточно для того, чтобы снизить вероятность заражения, сообщает РИА «Новости».
Глава посоветовал людям продолжать носить маски и тщательно мыть руки с мылом.
На данный момент зарегистрированы 49 случаев заражения новым штаммом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии фермерам рекомендовали не есть с иностранцами. Центр охраны здоровья в Японии рекомендовал фермерам в качестве профилактики COVID-19 «не есть вместе с иностранцами».

англия коронавирус маски новый штамм соблюдение санмер


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Перцовым баллончиком встретили полицию Петербурга в баре на Рубинштейна
В Ленобласти мужчина угрожал ружьём из-за громкой музыки
В Петербурге ссора закончилась порезом шин и дракой
В Петербурге за сутки обследовали на COVID-19 более 23 тысяч людей
Онколог перечислил 5 симптомов рака на ранней стадии
В Петербурге открылась выставка инновационной техники
В Британии обнаружили новый штамм коронавируса
Китай испытал сверхмощную 20-ствольную пушку