В Японии фермерам рекомендовали не есть с иностранцами

Центр охраны здоровья в Японии рекомендовал фермерам в качестве профилактики COVID-19 «не есть вместе с иностранцами».
Центр отправил земледельцам, которые нанимают иностранцев, рекомендательное письмо по профилактике борьбы с COVID-19, сообщает телеканал NHK. В нём пишется, что становится больше случаев заражения COVID-19, когда источник — иностранец. Из-за этого фермерам рекомендовали непременно носить маску при общении с иностранцем и не есть вместе с ними.
После рассылки в мэрию стали поступать вопросы. Письма отозвали, а представители центра извинились и сказали, что не хотели никого оскорбить или дискриминировать.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японцы по ошибке получили от США по 1400 долларов. Налоговая служба США по ошибке разослала тысячам японских пенсионеров чеки на 1400 долларов.