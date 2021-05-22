В Японии фермерам рекомендовали не есть с иностранцами

Центр охраны здоровья в Японии рекомендовал фермерам в качестве профилактики COVID-19 «не есть вместе с иностранцами».

Центр отправил земледельцам, которые нанимают иностранцев, рекомендательное письмо по профилактике борьбы с COVID-19, сообщает телеканал NHK. В нём пишется, что становится больше случаев заражения COVID-19, когда источник — иностранец. Из-за этого фермерам рекомендовали непременно носить маску при общении с иностранцем и не есть вместе с ними.

После рассылки в мэрию стали поступать вопросы. Письма отозвали, а представители центра извинились и сказали, что не хотели никого оскорбить или дискриминировать.