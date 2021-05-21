Японцы по ошибке получили от США по 1400 долларов

В некоторых отделениях в Японии образовались очереди, потому что сотрудникам пришлось обрабатывать чеки в иностранной валюте, сообщает Financial Times. Среди получивших выплаты — японцы, жившие в США, но давно покинувшие страну.

Чеки получили те японцы, кто проживал в США до октября 2005 года, когда вступило в силу двустороннее соглашение о соцобеспечении. В Налоговой службе США признали ошибку и потребовали от иностранцев аннулировать и вернуть чеки. В ведомстве не уточнили, что делать тем, кто уже получил выплаты.