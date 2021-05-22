Петербуржец заключен под стражу за распространение детских эротических фотографий

В Петербурге суд отправил мужчину в СИЗО до 20 июля. Фото: pixabay

В Петербурге суд отправил мужчину в СИЗО до 20 июля. Фото: pixabay

Жителю Санкт-Петербурга, который занимался распространением эротических фотографий детей была избрана мера пресечения.

Объединённая пресс-служба судов Северной столицы сообщает, что срок меры, по решению Октябрьского районного суда, избран до 20 июля текущего года.

За рассылку детских эротических фотографий Роман Хотеев пробудет в СИЗО два месяца.

Известно, что мужчину обвиняют в распространении детских фото.

Следствие полагает, что мужчина в социальной сети «Telegram» распространял порнографические фотографии несовершеннолетних. Так, 21 мая Хотеева задержали. Обвиняемые просил домашнего ареста, обещал сотрудничать со следствием, однако по решению суда, он пробудет под стражей предварительно до 20 июля.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что Пушкинский суд дал мужчине один год за убийство знакомого.