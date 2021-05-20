Бил ногами и руками: Пушкинский суд дал мужчине один год за убийство знакомого

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Евгения Громова, которого признали виноватым по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщает, что в поселке Шушары Пушкинского района 1 февраля это года вечером у Громова в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт со знакомым.

Мужчина наносил удары знакомому по голове кулаками, как минимум четыре раза. Так, потерпевший упал и ударился затылком, в результате чего заработал себе закрытую черепно-мозговую травму. Однако после этого виновный не успокоился и ударил ногами по груди мужчину еще шесть раз. Такие увечья уже привели к смерти прямо на месте происшествия.

Суд установил, что Громов вину признал полностью, при этом дал явку с повинной, он раскаялся в содеянном и характеризуется удовлетворительно. В связи с этим, виновному назначили лишение свободы на один год в колонии-поселении.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, избивавшем своего знакомого на полу шваброй.