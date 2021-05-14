Суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, избивавшем своего знакомого на полу шваброй

Суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, избивавшем своего знакомого на полу шваброй
Испытательный срок для мужчины составляет два года. Фото: pixabay

В Северной столице Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Пугачева, который избил своего знакомого шваброй. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при наличии определенных обстоятельств».

Выяснилось, что в прошлом году, 28 апреля в одной из квартир Колпино произошел конфликт. Внезапно возникшая личная неприязнь повлекла за собой неприятный инцидент.

Так, Пугачев умышленно толкнул своего знакомого шваброй. Последний упал на пол и ударился головой. Затем мужчина продолжил избивать лежачего. Он нанес ему не менее трех ударов шваброй по голове, груди и конечностям. Отмечается, что увечья были расценены как тяжкий вред здоровью.

В суде нападавший вину признал и раскаялся. У него есть регистрация и постоянное место жительства на территории России.

Однако мужчина не работает. При этом ранее его не судили, а за время проживания по месту жительства жалоб на обвиняемого не поступало. В связи с этим суд дал мужчине условный срок на два года.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Кировском районе задержали мужчину, избивавшего возле дома гражданку.

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