В Кировской районе задержали мужчину, избивавшего возле дома гражданку

В Петербурге в Кировской районе города сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который на улице избивал гражданку. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером на проспекте Народного Ополчения был задержан мужчина, который нанес телесные повреждения женщине.

Известно, что правоохранителям сообщили, что около одного из домов в Кировской районе дерутся.

Росгвардия приехала на место происшествия и схватила правонарушителя.

Оказалось, что удары в область головы и предплечья мужчина нанес в связи с внезапно возникшем конфликтом.

Задержанного передали отделу полиции, чтобы выяснить прочих обстоятельств случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Тихвине оперативно задержали мужчину, выстрелившего в голову родного дяди.