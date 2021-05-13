В Кировской районе задержали мужчину, избивавшего возле дома гражданку

В Кировской районе задержали мужчину, избивавшего возле дома гражданку
Мужчина избил женщину. Фото: unsplash.com

В Петербурге в Кировской районе города сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который на улице избивал гражданку. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером на проспекте Народного Ополчения был задержан мужчина, который нанес телесные повреждения женщине.

Известно, что правоохранителям сообщили, что около одного из домов в Кировской районе дерутся.

Росгвардия приехала на место происшествия и схватила правонарушителя.

Оказалось, что удары в область головы и предплечья мужчина нанес в связи с внезапно возникшем конфликтом.

Задержанного передали отделу полиции, чтобы выяснить прочих обстоятельств случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Тихвине оперативно задержали мужчину, выстрелившего в голову родного дяди.

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