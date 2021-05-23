Почти 70% россиян считают себя сторонниками ЗОЖ

Приверженцами здорового образа жизни себя считают 68 % россиян, при этом только 18 % из них в этом однозначно уверены. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Согласно опросу, 32% россиян не имеют к ЗОЖ никакого отношения, сообщает RT. При этом 5% сомневаются в этом, а 27% признались, что их образ жизни скорее нездоровый, чем здоровый.

Больше всего зожников, согласно результатам опроса, среди людей, которым больше 45 лет (71%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам общественного деятеля, президент России неоднократно говорил, что нужно сформировать здоровый образ жизни у россиян. Он считает, что ЗОЖ является частью национальной идеи в стране.