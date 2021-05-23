Гидравлические испытания пройдут в Петербурге и Ленобласти

Гидравлические испытания пройдут в Петербурге и Ленобласти
В «Теплосети» отметили, что работы согласованы с районными администрациями. Фото: teplosetspb.ru

С 24 по 28 мая «ТЭК СПб» проверит теплосети в тринадцати районах Петербурга и Ленобласти.

Так, 24-26 и 28 мая гидравлические испытания пройдут в Красногвардейском, Приморском и Выборгском районах, сообщает пресс-служба «ТЭК СПб». В Красносельском и Колпинском районах Северной столицы, а также в Гатчинском районе Ленобласти тестирование будет 25 мая.

Ненадежные участки теплосетей в Калининском районе будут выявлять 24-26 мая. В Московском районе будут работать 26 мая, а Петроградский и Кировский район 24 мая.

В Невском районе гидравлические испытания состоятся 25 и 28 мая. В Пушкинском районе теплоэнергетики проверят сети на прочность 24-25 мая, во Фрунзенском районе — 24 и 26 мая.

При обнаружении дефектов следует позвонить по телефонам 004, 112 или 8 (812) 601-93-93.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «теплосети» в Петербурге сделают надежнее теплоснабжение более 60 зданий Центрального района.

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