«Теплосети» в Петербурге сделают надежнее теплоснабжение более 60 зданий Центрального района

В Северной столице работники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начали ремонтировать участок распределительной сети в Центральном районе города, в связи с этим будет ограничено дорожное движение на участке проходящем по Ковенскому переулку между улицами Маяковского и Радищева. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Чтобы обеспечить безопасное выполнения работ с 5 мая по 20 июля 2021 года будет действовать ограничение дорожного движения на данном участке.

На первом этапе теплоэнергетики создадут временную тепловую сеть длиной 1364 метра. Именно по ней жители будут обеспечиваться теплоснабжением и горячей водой в период перекладки основного участка.

На втором же этапе будет выполнено полное обновление 1278 метров изношенного участка тепловой сети по постоянной схеме.

Данные работы требуются для необходимы для предупреждения аварийных ситуаций на тепловых сетях следующей зимой и осенью. На сегодняшний день идут подготовительные мероприятия.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что четырех районов Петербурга коснутся испытания «Теплосети».