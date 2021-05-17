Четырех районов Петербурга коснутся испытания «Теплосети»

Испытания «Теплосети Санкт-Петербурга» необходимо провести в связи с тем, что пришло время готовить тепловые сети к новому отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Так 18 мая «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверит тепловые сети на плотность и прочность в нескольких районах Северной столицы: в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах.

Сообщается, что температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 °C.

Под испытания в Адмиралтейском районе попадут такие 17 улиц как: Серпуховская, Бронницкая, Верейская, Можайская, Рузовская, Марата, проспекты Загородный, Молодетскосельский, Клинский, Московский, переулки Подъездной, Батайский, Большой Казачий, Малый Казачий, Набережные Обводного канала, реки Фонтанки, Введенский канал.

В Центральном районе проверки пройдут по улицам: Большая Конюшенная, Ломоносова — от набережной канала Грибоедова до Думской, Итальянская, Инженерная, Набережные реки Фонтанки, канала Грибоедова — от Мучного переулка до Спаса на крови (Храм Воскресения Христова) и реки Мойки – от Конюшенного моста до Круглого переулка (нечетная сторона), Невский проспект – пересечение в створе набережной канала Грибоедова (четная сторона), переулки Фрунзенский, Апраксин, Мучной, Торговый, Банковский, Конюшенный, Круглый, Степановский проезд, площади Островского (вдоль четной стороны) и Ломоносова.

В зоне испытаний Фрунзенского и Московского районов входят тепловые сети, проходящие по улицам: Боровая, а точнее пересечение в створе домов №47 – 52 и № 55 – 84, Прилукская, здесь от Боровой до Воронежской, Тамбовская, Расстанная, Воронежская – от набережной Обводного канала до Расстанной, Лиговский проспект, набережная Обводного канала – от моста Витебской железной дороги и Витебская железная дорога до набережной Обводного канала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что представитель «Теплосети» рассказал о гейзере с кипятком в центре Петербурга.