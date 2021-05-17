Четырех районов Петербурга коснутся испытания «Теплосети»

Четырех районов Петербурга коснутся испытания &#171;Теплосети&#187;
Испытания пройдут в четырех районах. Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Испытания «Теплосети Санкт-Петербурга» необходимо провести в связи с тем, что пришло время готовить тепловые сети к новому отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Так 18 мая «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверит тепловые сети на плотность и прочность в нескольких районах Северной столицы: в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах.

Сообщается, что температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 °C.

Под испытания в Адмиралтейском районе попадут такие 17 улиц как: Серпуховская, Бронницкая, Верейская, Можайская, Рузовская, Марата, проспекты Загородный, Молодетскосельский, Клинский, Московский, переулки Подъездной, Батайский, Большой Казачий, Малый Казачий, Набережные Обводного канала, реки Фонтанки, Введенский канал.

В Центральном районе проверки пройдут по улицам: Большая Конюшенная, Ломоносова — от набережной канала Грибоедова до Думской, Итальянская, Инженерная, Набережные реки Фонтанки, канала Грибоедова — от Мучного переулка до Спаса на крови (Храм Воскресения Христова) и реки Мойки – от Конюшенного моста до Круглого переулка (нечетная сторона), Невский проспект – пересечение в створе набережной канала Грибоедова (четная сторона), переулки Фрунзенский, Апраксин, Мучной, Торговый, Банковский, Конюшенный, Круглый, Степановский проезд, площади Островского (вдоль четной стороны) и Ломоносова.

В зоне испытаний Фрунзенского и Московского районов входят тепловые сети, проходящие по улицам: Боровая, а точнее пересечение в створе домов №47 – 52 и № 55 – 84, Прилукская, здесь от Боровой до Воронежской, Тамбовская, Расстанная, Воронежская – от набережной Обводного канала до Расстанной, Лиговский проспект, набережная Обводного канала – от моста Витебской железной дороги и Витебская железная дорога до набережной Обводного канала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что представитель «Теплосети» рассказал о гейзере с кипятком в центре Петербурга.

"Теплосеть" испытания теплосетей новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
18 мая федеральная трасса «Кола» будет перекрыта
Несмотря на прогнозы доходная часть бюджета прошлого года превысила ...
Четырех районов Петербурга коснутся испытания «Теплосети»
В Ломоносовском районе местные жители нашли гниющие коровьи головы
За май Ленобласть послала перерабатывать 152 тонны стекла и 25 тонн пластика
ДТП и ПДД в Петербурге: вежливый подросток поплатился за то, что не дал BMW ...
Тихвин примкнул к проекту по раздельному сбору отходов
Водителю на «БМВ» дали десять суток после разборок с подростком на ...