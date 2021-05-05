Представитель «Теплосети» рассказал о гейзере с кипятком в центре Петербурга

Пресс-секретарь АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Павел Киселев сообщил gazeta.spb.ru о том, что в данный момент выезжает на место происшествия.

Также представитель «Теплосети» напомнил, что 12:30 5 мая специалисты организации после поступившего сообщения, приступили к ликвидации последствий дефекта на трубопроводе по адресу Большая Морская улица, 67.

«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности», — заявил Павел Киселев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стало известно, как в среду, 5 мая, в Петербурге гейзер с кипятком вырвался из-под земли на набережной реки Мойки.