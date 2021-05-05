На набережной Мойки в небо ударил мощный гейзер

В среду, 5 мая, в Петербурге гейзер с кипятком вырвался из-под земли на набережной реки Мойки.

Коммунальная авария произошла на Большой Морской, 69.

Очевидцы сообщили, что забил огромный фонтан, в высоту достигающий нескольких метров. В Сети опубликовано видео с места происшествия.

«Фонтан кипятка бьет из под земли на Большой Морской, 69», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Только что мимо проехала- пробка растет. На Театральной затор», — пишут очевидцы в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Красносельском районе Петербурге планируют заменить восемь тысяч метров тепловых сетей. В 2020 году на ремонт и реконструкцию тепловых сетей, ЦТП и котельных направили 846 миллионов рублей.