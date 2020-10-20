В Красносельском районе заменят 8 тыс. метров теплосетей

Это в два раза больше, чем в 2019 году.

В 2020 году на ремонт и реконструкцию тепловых сетей, ЦТП и котельных в Красносельском районе направили 846 миллионов рублей – сумма в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. Часть средств направят на замену почти восьми тысяч метров теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

До конца года специалисты хотят завершить работы на проспекте Ветеранов и в поселке Володарский.

«Как показывает практика, чем больше мы заменили сетей в межотопительном периоде, тем спокойнее будет проходить отопительный сезон»,

— подчеркнул гендиректор ТЭКа Иван Болтенков.

Отмечается, что в районе много должников – 1 миллиард рублей должны исполнители коммунальных услуги, находящиеся на стадии банкротства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Теплосеть» проведет испытания в трех районах Петербурга 21 октября.