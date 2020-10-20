«Теплосеть» проведет испытания в трех районах Петербурга 21 октября

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завтра проведет испытания на максимальную температуру теплоносителя. Работы пройдут в Адмиралтейском, Кировском и Центральном районах города.

На время испытаний подачу горячей воды ограничат, а отопление будет работать в штатном режиме. Отмечается, что одно из необходимых условий диагностики – ее проведение в отопительный период.

Как сообщили в пресс-службе организации, работы затронут следующие зоны:

Во время работ температура теплоносителя достигает ста градусов. При вытекании воды нельзя приближаться к опасному участку, в том числе подходить к своему автомобилю, даже если он припаркован в зоне разлива.

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