«Теплосеть» проведет испытания в трех районах Петербурга 21 октября

&#171;Теплосеть&#187; проведет испытания в трех районах Петербурга 21 октября
"Теплосеть" проводит испытания. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завтра проведет испытания на максимальную температуру теплоносителя. Работы пройдут в Адмиралтейском, Кировском и Центральном районах города.

На время испытаний подачу горячей воды ограничат, а отопление будет работать в штатном режиме. Отмечается, что одно из необходимых условий диагностики – ее проведение в отопительный период.

Как сообщили в пресс-службе организации, работы затронут следующие зоны:

Испытания пройдут в трех районах города. Фото: пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Во время работ температура теплоносителя достигает ста градусов. При вытекании воды нельзя приближаться к опасному участку, в том числе подходить к своему автомобилю, даже если он припаркован в зоне разлива.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нейшлотском переулке приступили к сносу дореволюционного трамвайного парка.

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