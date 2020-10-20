В Нейшлотском переулке приступили к сносу дореволюционного трамвайного парка

Трамвайный парк был построен для конок - первых рельсовых трамваев на конной тяге. Фото: www.citywalls.ru

Трамвайный парк был построен для конок - первых рельсовых трамваев на конной тяге. Фото: www.citywalls.ru

В Нейшлотском переулке, 17, в Выборгском районе Северной столицы начали сносить здание трамвайного парка, построенное еще в конце позапрошлого века.

Градозащитники, заметив демонтажные работы, сразу же обратились в правоохранительные органы. Проверка документации показала, что строительная компания «ЮИТ», занимавшаяся сносом культурного наследия, не имела на это соответствующего разрешения.

Кроме того, пишет АБН, позже выяснилось, что это место является причиной длительной судебной тяжбы. Компания «ЮИТ» намеревается возвести на месте исторического трамвайного парка жилой комплекс, однако никак не может получить разрешение на это. Сейчас продолжается проверка законности работ по сносу здания постройки XIX века.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о развитии ситуации вокруг резонансного запрета на посещения Политехнического парка прохожими.