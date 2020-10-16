Политехнический университет: мы будем разрешать ходить там, где можем обеспечить безопасность

Доступ в парк для горожан Политехнического университета не ограничен. А что касается заваренной калитки со стороны Гжатской улицы, то факт ее существования представляет угрозу для самих гуляющих. Об этом 16 октября рассказали представители Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Парк Политехнического университета для прогулок и прохода горожан открыт, рассказал в ходе пресс-тура проректор по безопасности СПбПУ Александр Иванов. Часть калиток работает круглосуточно, часть — согласно расписанию (с 7 утра до 11 вечера), за исключением той, что находилась со стороны Гжатской улицы. Сейчас она заварена, поскольку, по мнению представителей высшего учебного заведения, является лазейкой для хулиганов: случалось, в этом месте нападали на студентов, а в прошлом году под одну из скамеек подбросили труп младенца.

«По закону мы несем полную ответственность за безопасность находящихся здесь граждан. И где мы можем ее обеспечить, там мы и будем разрешать ходить», — сказал Александр Иванов. По его словам, камеры, которыми оснащена большая часть парка, сюда не провести, а охрана не может находиться здесь круглые сутки.

«Мы обязаны заботиться о тех, кто здесь учится и работает. Почему камнем преткновения является этот кусок? Мы не можем обеспечить безопасность находящихся здесь людей. По объективным причинам. Мы же не можем все время держать здесь охранников. Мы ставим их только тогда, когда у нас ломают решетку. По ночам ставили, когда здесь замочки спиливали. Кроме того, здесь грязно. К тому же, раньше мы с вами, теми, кто постарше, не знали слова «терроризм», слова «забор» (их здесь не было). Раньше мы не говорили, что есть нападения на школы и техникумы. Вспомните хотя бы керченского стрелка. Теперь свободного доступа в школы и техникумы нет. И от нас требуют осуществлять контролируемый доступ на нашу территорию и в здание», — пояснил Иванов.

Также организаторы пресс-тура опровергли информацию об ограничении прохода к храму Покрова Пресвятой Богородицы, даже во время пандемии. Пояснения журналистам дал его настоятель — митрофорный протоиерей Александр Румянцев: «Ко мне никто не обращался по поводу того, что в наш храм не было доступа. Доступа в наш храм не было начиная с Пасхи до Троицы, когда был всеобщий карантин. После этого доступ возобновился, прихожане стали постепенно приходить в наш храм. Первый наплыв прихожан был как раз на Троицу, когда был снят карантин. Ну а в дальнейшем все было хорошо».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что городские активисты создали в соцсетях группу «Верните наш Политехнический», где обсуждали закрытие зеленой зоны. Петербуржцы в частности жаловались, что тем, кто живет неподалеку, станет труднее добираться до социально значимых объектов, а для перехода Гжадской улицы придется ходить в обход. Представители вуза, в свою очередь, свои действия оправдывали сначала коронавирусными ограничениями, а затем — правилами антитеррористической безопасности.