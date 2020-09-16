Жители Петербурга требуют вернуть проход через Политехнический парк

Местные жители напоминают, что даже в военное время парк не закрывали для посетителей. Фото: https://vk.com/club198086470

Местные жители напоминают, что даже в военное время парк не закрывали для посетителей. Фото: https://vk.com/club198086470

Жители Северной столицы бьют тревогу из-за закрытия Политехнического парка для прохожих, которые постоянно пользуются тропами зеленой зоны для более короткого пути.

Во вторник, 16 сентября, уже заварили калитку со стороны улицы Фаворского, наиболее популярную точку парка. Активисты создали в соцсети «Вконтакте» группу под названием «Верните наш Политехнический», где обсуждают ход событий. Местные жители объясняют, что рядом с парком живут, в основном, пенсионеры, которым теперь станет значительно труднее добираться до поликлиники и магазинов. Кроме того, пишет «Peterburg2.ru», для перехода Гжатской улицы придется идти в обход.

Представители Политехнического университета, в свою очередь, оправдывают свои действия коронавирусными ограничениями и правилами антитеррористической безопасности. Кроме того, руководство ВУЗа стало получать жалобы на проникновение в «профессорские» квартиры на территории парка маргинальных личностей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общественные активисты встревожены вырубкой Пулковского парка.