Активисты забили тревогу из-за вырубки Пулковского парка

В Петербурге активисты сообщают о начале вырубки деревьев в Пулковском парке. Там собираются построить спортивный комплекс.

Как отмечают активисты в социальных сетях, местные жители уже выступали против застройки этой территории и просили перенести объект на другой участок.

Строительный забор в парке появился в июле этого года (активисты утверждают, что разрешение на его установку не выдавалось). Позже оказалось, что формально участок не входит в границы парка.

В конце августа в дополнение к порубочному билету получили также разрешение на строительство. В результате уцелело только несколько деревьев.

Активисты опасаются, что такая же судьба может постигнуть и другие участки парка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жители Приморского района Санкт-Петербурга были крайне возмущены вырубкой деревьев на Парашютной улице возле храма святой Евгении.