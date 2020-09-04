Активисты забили тревогу из-за вырубки Пулковского парка

Активисты забили тревогу из-за вырубки Пулковского парка
Пулковский парк. Фото: группа "Красивый Петербург"/ ВК

В Петербурге активисты сообщают о начале вырубки деревьев в Пулковском парке. Там собираются построить спортивный комплекс.

Как отмечают активисты в социальных сетях, местные жители уже выступали против застройки этой территории и просили перенести объект на другой участок.

Строительный забор в парке появился в июле этого года (активисты утверждают, что разрешение на его установку не выдавалось). Позже оказалось, что формально участок не входит в границы парка.

В конце августа в дополнение к порубочному билету получили также разрешение на строительство. В результате уцелело только несколько деревьев.

Активисты опасаются, что такая же судьба может постигнуть и другие участки парка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жители Приморского района Санкт-Петербурга были крайне возмущены вырубкой деревьев на Парашютной улице возле храма святой Евгении.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
активисты вырубка московский район петербург пулковский парк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали, как любовь вызывает расстройство желудка
На КАД в ДТП попали пять машин, один пострадавший умер в больнице
Минздрав дал добро на петербургский препарат от осложнений COVID-19
Активисты забили тревогу из-за вырубки Пулковского парка
Каршеринг притер Uber в Купчино
Восемь истребителей РФ перехватили американские ядерные бомбардировщики
Volvo раздавил в Ленобласти пешехода, он уже лежал на земле
На Невском путепроводе собрался паровозик из машин, в ДТП попало и такси