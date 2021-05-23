За сутки коронавирус унес жизни 40 петербуржцев

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 40 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 23 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 14 039.

За минувшие сутки в России болезнь подтвердилась у 8 951 человека. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 001 505 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 370 человек. Побороть болезнь смогли 8 255 россиян.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 726 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2924 человек. Третье место у Подмосковья — 769 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 87 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.