Путин готов обсуждать Крым с Зеленским, но при одном условии

Путин готов обсуждать Крым с Зеленским, но при одном условии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский официальное интернет-представительство

Российская сторона хочет сотрудничать и при этом считает, что разговоры о возращении полуострова неуместны.

Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить Крым, но у него есть условия. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что политик хочет обсуждать приграничное сотрудничество, но не возвращение полуострова. Напоминаем, что Зеленский предлагал российскому президенту встречу, на которой бы они обсудили мир на Донбассе и отсоединение Крыма от России. Такие беседы, считают в Кремле, бессмысленны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пилится сук, на котором сидим: повреждена одна из ниток энергомоста в Крыму. Таким образом, жители микрорайона Симферополя в течение одного дня останутся без света. Также министр топлива и энергетики заявил, что это спровоцировало сокращение имеющегося ресурса резерва на 25%.

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Путин готов обсуждать Крым с Зеленским, но при одном условии
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