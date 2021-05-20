Пилится сук, на которо сидим: повреждена одна из ниток энергомоста в Крыму

Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым оказалась повреждена. Об этом сообщают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на министра топлива и энергетики РК Евгения Рукавишникова.

Таким образом, жители микрорайона Симферополя в течение одного дня останутся без света. Также министр топлива и энергетики заявил, что это спровоцировало сокращение имеющегося ресурса резерва на 25%.

По мнению министра, с Кубани в Крым идут четыре кабельных линии, а также есть четыре резервные линии. Однако для того, чтобы переключиться на них потребуется немало времени.

Евгений Рукавишников высказался довольно метафорично сравнив нитку с «жилой» и констатировав, что теперь одна утрачена, что является первым поводом задуматься.

«Начинается пилиться сук, на котором мы сидим», – отметил Рукавишников.

Кроме того министр объяснил, что энергетическая безопасность полуострова должна быть получена за счет развития своей собственной генерации. При этом, энергомост стоит учитывать только как резервный вариант.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бурение скважин в Азовском море для добычи пресной воды для Крыма начнут в июле.