Пилится сук, на которо сидим: повреждена одна из ниток энергомоста в Крыму

Пилится сук, на которо сидим: повреждена одна из ниток энергомоста в Крыму
Нитка энергомоста повреждена. Фото: Pixabay

Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым оказалась повреждена. Об этом сообщают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на министра топлива и энергетики РК Евгения Рукавишникова.

Таким образом, жители микрорайона Симферополя в течение одного дня останутся без света. Также министр топлива и энергетики заявил, что это спровоцировало сокращение имеющегося ресурса резерва на 25%.

По мнению министра, с Кубани в Крым идут четыре кабельных линии, а также есть четыре резервные линии. Однако для того, чтобы переключиться на них потребуется немало времени.

Евгений Рукавишников высказался довольно метафорично сравнив нитку с «жилой» и констатировав, что теперь одна утрачена, что является первым поводом задуматься.

«Начинается пилиться сук, на котором мы сидим», – отметил Рукавишников.

Кроме того министр объяснил, что энергетическая безопасность полуострова должна быть получена за счет развития своей собственной генерации. При этом, энергомост стоит учитывать только как резервный вариант.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бурение скважин в Азовском море для добычи пресной воды для Крыма начнут в июле.

крым повреждение энергомост


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Режиссер Владимир Бортко рассказал, почему опять экранизируют «Мастера и ...
Временный коронавирусный госпиталь в «Ленэкспо» с пятницы вновь ...
Пилится сук, на которо сидим: повреждена одна из ниток энергомоста в Крыму
На Новоприозерском шоссе огонь полностью охватил микроавтобус
Четыре дня на КАД в Петербурге не будут пропускать грузовики
Микроавтобус и «Мини Купер» не поняли маневры друг друга и ...
В Петербурге учащаются случаи нападения насильников: на Будапештской ...
После пожара двухлетней давности Следствие вновь заинтересовалось пожаром в ...