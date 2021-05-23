Диана Шурыгина призналась в наркозависмости

Диана Шурыгина призналась в наркозависмости
Шурыгина встречается с миллионером. Фото: Instagram

Блогер заявила, что ее подсадил на запрещенные вещества бойфренд.

Блогер Диана Шурыгина призналась, что имеет зависимость от наркотиков. Об этом пишет «СтарХит». Девушка добавляет, что начала употреблять запрещенные вещества из-за своего парня, который подсадил ее. Она заверила, что лечилась некоторое время в отделении наркологии, так как поняла, что дело серьезное.

Шурыгина вспоминает, что впервые столкнулась с наркотиками еще тогда, когда у них с Денисом не было отношений. Они вместе употребляли запрещенные вещества, с каждым разом увеличивая дозу. Сейчас блогер понимает, что вела себя неправильно. На какое-то время возлюбленные расставались, но сейчас они снова вместе. Диана и Денис активно делятся фотографиями с совместного отдыха.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шурыгина уличила в измене своего возлюбленного, ради которого она бросила мужа.

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