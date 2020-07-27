Шурыгина уличила в измене своего возлюбленного, ради которого она бросила мужа

Блогер узнала, что миллионер ходил на свидание с ее подругой.

Об этом стало известно 26 июля. Обо всем пишет СтарХит. Примерно год назад блогер и звезда ток-шоу Диана Шурыгина начала встречаться с Денимос Ребровым. Ради молодого человека она даже развелась со своим мужем – оператором «Первого канала». Долгое время поклонникам казалось, что в отношениях у Шурыгиной и Реброва все отлично. Блогер призналась, что они в последнее время часто ссорятся.

Недавно она узнала, что ее возлюбленный ходил на свидание с Викторий Ляхоцкой, подругой Шурыгиной. Блогер закатила скандал избраннику, прочие подробности личной жизни пока не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Диана Шурыгина рассказала о лишении девственности и партнерах-девушках. Она также призналась, что первый пирсинг сделала в девять лет, затем проколы появились в ушах, пупке, языке, губе.