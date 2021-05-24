Эксперты по недвижимости и финансам рассказали об основных трендах на рынке жилья в Петербурге в эпоху пандемии

Представители банковской отрасли и сектора недвижимости Северной столицы рассказали о текущем состоянии этой сферы и основных трендах на рынке жилых и коммерческих помещений Петербурга.

Мероприятие, организованное в онлайн-формате Агентством Бизнес Новостей и телеграм-каналом «Деловая газета», стало первым в цикле встреч с представителями разных сфер предпринимательства после масштабного и длительного локдауна.

Эксперты отмечают, что наиболее тяжело пандемию коронавируса и её последствия перенес рынок коммерческих недвижимости, а именно — торговые площади. В первую очередь, COVID-19 и ограничения, направленные на борьбу с ним, радикально снизили поток арендаторов. Между тем, с начала 2021 года, как рассказывает директор департамента исследований Colliers Вероника Лежнева, освободившиеся помещения вновь заполняются. Собственники, со своей стороны, прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить как арендаторов, так и свой объект.

В дальнейшем, считает Вероника Лежнева, восстановление отрасли будет происходить сообразно с общим восстановлением экономики и темпом роста доходов населения.

Директор по инвестициям ВТБ Девелопмент Александр Паршуков добавил, что 2020-й год, вопреки ожиданиям, показал рост заявок на строительство жилых объектов. «Мы получили существенный рост числа заявок на приобретение участков в индустриальном парке «Марьино», которые постепенно начали конвертироваться в сделки», — рассказал он. По мнению эксперта, для ряда отраслей и компаний кризис стал точкой роста, а возросшая напряженность отношений с Европой обернулась для отечественных промышленников возможностью занять нишу, на которой обыкновенно располагались международные холдинги.

При этом цены на жилье, как утверждает начальник управления по СЗФО «Росбанк Дом» Ирина Илясова, также активно растут: новостройки в некоторых районах стали дороже вторичных предложений, в связи с чем многие клиенты обращают внимание на последние. По прогнозам специалиста, в ближайший год объем ипотечного рынка останется на нынешнем уровне либо снизится в пределах 5%.

Кроме того, пандемия подтолкнула бизнес к внедрению цифровых технологий и инноваций — строительство не стало исключением. Так, оцифровка процесса передачи квартир от застройщика к клиенту позволила снизить срок заселения с 7 до 2 месяцев, конверсии приемки квартир благодаря этому достигла 91%, а конверсия приемки объектов с первого раза выросла до 70% с 40%.

Цифровизация, помимо пользовательского удобства, позволила сделать максимально прозрачным процесс заселения и контроля за устранением недостатков, объясняет директор департамента цифровой платформы Группы «Эталон» (Эталон-ЛенСпецСМУ) Роман Тарасенков.

Строители также переходят на цифровое проектирование, благодаря которому можно оперативнее составить смету, упростить работу застройщика и девелопера, а также снизить риски «человеческого фактора» при создании предпроектной оценки.

«В целом у лидеров российского рынка стало нормой применять цифровые технологии для оценки стоимости проектирования, а для контроля строительства – это то, что станет нормой в ближайшие 3-5 лет», — заявил гендиректор Development Systems Сергей Веселов.

IT-специалисты, в свою очередь, активно разрабатывают проекты, позволяющие собственникам и инвесторам вести коммуникацию с управляющей компанией и застройщиком на стадии строительства объектов. Пока подобные разработки используются при возведении коворкингов, коливингов и апартаментов, но вскоре цифровизация затронет и другие категории клиентов. Как рассказывает директор по IT Becar Asset Management Роман Блонов, в ближайшем будущем жильцы смогут управлять через мобильные приложения и освещением, и даже дверными замками.