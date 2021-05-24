Упавшее дерево помяло три машины на проспекте Просвещения

Упавшее дерево помяло три машины на проспекте Просвещения
Упавшее дерево повредило три авто. Фото: скриншот «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» "ВКонтакте"

В Выборгском районе Петербурга дерево рухнуло сразу на три припаркованных машины.

ЧП произошло рано утром в понедельник, 24 мая, у дома №14 на проспекте Просвещения. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» соцсети «ВКонтакте».

Древо упало на три автомобиля, которые были припаркованы на тротуаре. На кадрах видно, что у одной из машин пострадал багажник, остальные отделались царапинами.

В комментариях к записи пользователи отметили, что владельцы автомобилей больше не будут парковать свои транспортные средства на тротуаре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Екатерингофском парке дерево чуть не упало на ребенка.

новости СПб упало дерево


 

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