Во Всеволожском районе ремонтируют дорогу на Вартемяги

Во Всеволожском районе ремонтируют дорогу на Вартемяги
Дорогу планируют привести в порядок полностью. Фото: Pixabay

На этой дороге в 2020 году уже обновили 12 километровый участок.

В Ленинградской области сегодня, 24 мая, стартовал ремонт участка региональной трассы «Осиновая Роща – Магистральная», которая часта становится дублером федеральной трассы «Скандинавия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов отметил, что дорогой с каждым годом пользуется все больше автомобилистов, поэтому важно ее привести в порядок. Ожидается, что в скором времени на региональной трассе обновят асфальт. В 2020 году специалисты отремонтировали 12 километровый участок.

«Данная дорога частично дублирует федеральную трассу «Скандинавия», поэтому интенсивность движения растет ежегодно. Кроме того, она соединяет Санкт-Петербург с частью Всеволожского района, являясь, по сути, агломерационной магистралью»,

– добавил Седов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дорогу на границе Петербурга и Ленобласти из-за кадастровых проблем никак не могут отремонтировать.

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