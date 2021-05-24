Ефремов в колонии шьет антиковидные костюмы для медиков

Ефремов в колонии шьет антиковидные костюмы для медиков
Михаил Ефремов занимается производством антиковидных костюмов. Фото: кадр из трейлера к сериалу "Полет"

Актер Михаил Ефремов, который осужден на 7,5 лет заключения за смертельное ДТП, занимается производством антиковидных костюмов для медицинских работников.

Такую работу артисту дали в Белгородской колонии. Как сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на ответственного секретаря Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова, Ефремов занимается тем, что вставляет в костюмы молнии.

Секретарь ОНК также отметил, что Ефремов бодр духом и рад возможности работать, поскольку «так время идет быстрее».

Напомним, что 8 сентября 2020 года Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за то, что он, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, спровоцировал аварию, в которой погиб человек. 22 октября на заседании Мосгорсуда ему сократили срок наказания до 7,5 лет заключения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ефремов подал кассационную жалобу на приговор.

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