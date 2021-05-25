25 мая федеральная трасса «Кола» будет перекрыта

Движение по мосту через Свирь будет приостановлено. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение по мосту через Свирь будет приостановлено. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Ленинградской области 25 мая несколько часов будет перекрыта федеральная трасса Р-21 «Кола». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, в связи с разводкой моста через Свирь, 25 мая в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Сообщается, что с 11:10 до 13:10 произведут разводку моста через реку Свирь. Это будет сделано для того, чтобы вверх по реке прошла яхта «Петр-1» высотой 23,5 метра. Напомним, что мост находится на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

В Управлении сообщают, что движение машин будет полностью закрыто.

Известно, что данный мост является совмещенным, и необходим для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb писала, что на КАД перекроют движение между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе.