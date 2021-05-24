На КАД перекроют движение между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе

На КАД перекроют движение между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе
всю информацию о перекрытиях укажут и на информационных табло на КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Внутреннее и внешнее кольцо КАД две ночи подряд будут полностью перекрывать движение транспорта. Причиной этого станут дорожные работы.

Проезд по КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе закроют в ночь с 26 на 27 мая и в ночь с 27 на 28 мая. Время перекрытия составит лишь 20 минут, с полуночи до 00:20.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке проведут работы по установке металлической опоры для размещения на ней знаков переменной информации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 21 мая по 31 июля закроют движение по 10-й Советской от Новгородской до Мытнинской улицы.

кад новости СПб ограничение движения


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Арбитражный суд Петербурга завершил дело о банкротстве сооснователя ...
Мишустин поручил выделить 50 миллиардов на лечение россиян от COVID
Градозащитники Петербурга подали в суд на Минкульт и Смольный из-за ...
Петербуржец получил 19 лет строгого режима за убийство трех собутыльников в ...
В России программа детского отдыха с кешбэком стартует 25 мая
На КАД перекроют движение между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе
Драка, которая обернулась убийством, погоня за любителем выпить, стрельба: ...
«Теплосеть» проведет испытания в Адмиралтейском районе