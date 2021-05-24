На КАД перекроют движение между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе

всю информацию о перекрытиях укажут и на информационных табло на КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

всю информацию о перекрытиях укажут и на информационных табло на КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Внутреннее и внешнее кольцо КАД две ночи подряд будут полностью перекрывать движение транспорта. Причиной этого станут дорожные работы.

Проезд по КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе закроют в ночь с 26 на 27 мая и в ночь с 27 на 28 мая. Время перекрытия составит лишь 20 минут, с полуночи до 00:20.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке проведут работы по установке металлической опоры для размещения на ней знаков переменной информации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 21 мая по 31 июля закроют движение по 10-й Советской от Новгородской до Мытнинской улицы.