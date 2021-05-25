Суд дал 2,5 года условно продавщице, которая вытащила из кассы магазина 380 тыс. рублей

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Яны Крикун, которую признали виновной по статье «Присвоение с использованием служебного положения». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 17 ноября 2019 года Яны Крикун — продавец-консультант в «Максима СПб» в ТРК «Европолис» в Выборгском районе залезла в сейф магазина и украла 380 тыс. рублей.

Известно, что Крикун ранее судима. Однако она дала явку с повинной, на учетах не состоит и частично, в размере 225 тыс. рублей возместила ущерб. Также же женщина имеет хронические заболевания. На работе же ее охарактеризовали положительно.

Таким образом суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно.

Кроме того, была изменена категория совершенного Крикун преступления на преступление средней тяжести.

Также с Крикун было взыскано в пользу «Максима СПб» как имущественный ущерб 155 тыс. рублей.

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