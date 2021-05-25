Суд дал 2,5 года условно продавщице, которая вытащила из кассы магазина 380 тыс. рублей

Суд дал 2,5 года условно продавщице, которая вытащила из кассы магазина 380 тыс. рублей
Петербурженке дали условный срок. Фото: pixabay

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Яны Крикун, которую признали виновной по статье «Присвоение с использованием служебного положения». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 17 ноября 2019 года Яны Крикун — продавец-консультант в «Максима СПб» в ТРК «Европолис» в Выборгском районе залезла в сейф магазина и украла 380 тыс. рублей.

Известно, что Крикун ранее судима. Однако она дала явку с повинной, на учетах не состоит и частично, в размере 225 тыс. рублей возместила ущерб. Также же женщина имеет хронические заболевания. На работе же ее охарактеризовали положительно.

Таким образом суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно.

Кроме того, была изменена категория совершенного Крикун преступления на преступление средней тяжести.

Также с Крикун было взыскано в пользу «Максима СПб» как имущественный ущерб 155 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замдиректор интерната предстанет перед судом за то, что выгнал больного, брал взятки на 6 млн и избил жену.

европолис новости СПб присвоение средств


 

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