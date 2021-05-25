В Петербурге полицейская получила условный срок за насилие над задержанной

Также она выплатит 20 тысяч рублей, чтобы возместить моральный ущерб.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, огласили приговор в отношении сотрудницы правоохранительных органов, которую обвиняли в применении насилия в отношении задержанной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 9 декабря 2020 года в дежурной части ОМВД РФ по Кронштадтскому району. Туда доставили женщину, подозреваемую в совершении правонарушения. Сотрудница правоохранительных органов в ходе выяснения обстоятельств несколько раз применила насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно: нанесла не менее 1 удара своей левой ногой в область правой ноги, после чего не менее 1 раза укусила последнюю в область правой кисти.

В результате потерпевшая почувствовала физическую боль и получила телесные повреждения. Подозреваемая признала свою вину и принесла извинения.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год. Также ей предстоит выплатить 20 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд дал 2,5 года условно продавщице, которая вытащила из кассы магазина 380 тыс. рублей.